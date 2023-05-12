قائد قوات فاغنر يخشى حصار قواته في باخموت

أعرب يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر الروسية عن خوفه من أن تحاصر وحدته في القتال الدائر حول مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

وكتب بريغوجين عبر تطبيق تليغرام: «في ظل نقص الذخيرة، تهدد (مفرمة اللحم) الآن بالتحول إلى الاتجاه المعاكس».

وبحسب تقارير لمسؤولين بالجيش الأوكراني أمس، اضطرت قوات فاغنر إلى التخلي عن حماية هذا الجناح لوحدات نظامية بالجيش الروسي، والتي تراجعت لمسافة كيلومترين.

وكتب بريغوجين: «هناك الآن تهديد جسيم من محاصرة قوات فاغنر، بسبب انهيار أجنحة الجيش. وظهرت في الأجنحة تصدعات وانكسارات بالفعل».

وفي تقدير بريغوجين، ليست لباخموت «أي أهمية استراتيجية».