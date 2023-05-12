روسيا تحض على ضبط النفس عقب الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

حض الكرملين، أمس، أرمينيا وأذربيجان على تهدئة التوتر على حدودهما المضطربة، في أعقاب تبادل لإطلاق النار أوقع قتيلاً على الأقل. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين «نتوقع نهجاً منضبطاً من الطرفين، ونحضهما على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة التوتر. سنواصل اتصالاتنا مع باكو ويريفان». وقتل جندي أذربيجاني في مواجهات حدودية مع أرمينيا، كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية قبل أيام من محادثات مرتقبة بين باكو ويريفان في بروكسل. وقالت الوزارة في بيان إن «جندياً في الجيش الأذربيجاني قتل إثر استفزاز من القوات الأرمينية». من جهتها، أشارت يريفان إلى إصابة أربعة جنود أرمينيين بجروح في هذه المواجهات. يشار إلى أن الدولتين تخوضان حرباً منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورنو قرة باخ الجبلية في أذربيجان.