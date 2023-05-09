13 قتيلاً بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على غزة

قتل 13 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وثلاثة قادة عسكريين في «حركة الجهاد»، اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ما يثير مخاوف من تصعيد جديد، بينما تعهدت الحركة بالرد.

وجاءت العملية العسكرية في غزة بعد سلسلة توترات أمنية خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها تصعيد بين إسرائيل و«حركة الجهاد» قبل أقل من أسبوع، انتهى بهدنة بعد تدخلات خارجية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الخاضع لسيطرة «حركة حماس» مقتل 13 شخصاً، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح مختلفة جراء الاستهداف الإسرائيلي للقطاع، وقالت الوزارة إن هناك نساء وأطفالاً بين الضحايا، وأن بين المصابين حالات حرجة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، أن أربعين طائرة شاركت في الغارات الإسرائيلية، مضيفاً: «حققنا ما كنا نريد تحقيقه».

ومن بين القتلى، رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء الدكتور جمال خصوان، الذي يحمل أيضا الجنسية الروسية، وقد قتل مع زوجته ونجله، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، بينما أعربت ممثلية الاتحاد الروسي في فلسطين عن أسفها لذلك.

وخرجت بعد ظهر اليوم جنازات القتلى التي شارك فيها آلاف من الفلسطينيين في غزة، بحسب مراسلي وكالة «فرانس برس».

وأدان المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، مقتل مدنيين في الضربات الجوية الإسرائيلية، معتبراً أن «هذا غير مقبول».

وأدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكدت الجامعة العربية في بيان لها، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، معرباً عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي تعد انتهاكاً صارخاً تقوم بها سلطات الاحتلال، داعياً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، ووقف ممارساته العدوانية والتي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية.