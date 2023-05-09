حصاد "الفارس الشهم 2".. الإمارات تدعم الشعب السوري بـ181 طائرة و3 سفـن إغاثية

واصلت فرق الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية ضمن مشاركتها في عملية "الفارس الشهم 2"؛ والتي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، في إطار الدعم المتواصل للجمهورية العربية السورية جراء زلزال 6 فبراير الماضي، حيث تم توزيع أكثر من 156 ألف طرد غذائي بإجمالي 780000 مستفيد سوري.

وتعد "عملية الفارس الشهم 2 " أحد أهم صور دعم دولة الإمارات للشعب السوري، بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتم خلالها تسيير 181 طائرة و3 سفـن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

وتواصل دولة الإمارات جهودها لدعم الأشقاء في سورية خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وذلك عن طريق توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة وتوفير ما يلزم من احتياجات أساسية للأشقاء السوريين.

وأوضح الهلال الأحمر الإماراتي، أن الطرود الغذائية والتي جاءت عبر الجسر الجوي والبحري تم توزيعها في محافظات اللاذقية وحماة وحمص وحلب وطرطوس، ويكفي الطرد الغذائي لأسرة سورية مكونة من خمسة أشخاص تقريباً، ويحتوي على مواد غذائية متنوعة من الأرز والشاي والمعلبات والسكر والتمر واللبن وطحين بالإضافة إلي توزيع مواد ومستلزمات للمعيشة كالملابس والبطاطين وغيرها.

بدوره، قال رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سورية، محمد خميس الكعبي، إن الجهود متواصلة لتقديم الدعم والعون للأشقاء في سورية حيث تتواصل عمليات توزيع الطرود الغذائية على الأسر السورية الأكثر احتياجاً والمتضررين من الزلزال، مضيفاً أن استراتيجية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحدد مشتملات الطرود الغذائية وفقاً لاحتياجات كل دولة من مواد استهلاكية ومكملات غذائية وغيرها.