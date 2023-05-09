"الفارس الشهم2" يعلن توزيع 156 ألف طرد غذائي في المحافظات السورية

اللاذقية - وام

تواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية ضمن مشاركتها في عملية "الفارس الشهم 2"؛ والتي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، في إطار الدعم المتواصل للجمهورية العربية السورية جراء زلزال 6 فبراير، حيث تم توزيع أكثر من 156 ألف طرد غذائي بإجمالي 780000 مستفيد سوري.

وتواصل دولة الإمارات جهودها لدعم الأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وذلك عن طريق توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة وتوفير ما يلزم من احتياجات أساسية للأشقاء السوريين.

وأوضح الهلال الأحمر الإماراتي، أن الطرود الغذائية والتي جاءت عبر الجسر الجوي والبحري تم توزيعها في محافظات اللاذقية وحماة وحمص وحلب وطرطوس، ويكفي الطرد الغذائي لأسرة سورية مكونة من خمسة أشخاص تقريباً، ويحتوي على مواد غذائية متنوعة من الأرز والشاي والمعلبات والسكر والتمر واللبن وطحين بالإضافة إلي توزيع مواد ومستلزمات للمعيشة كالملابس والبطاطين وغيرها.

بدوره، قال محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، إن الجهود متواصلة لتقديم الدعم والعون للأشقاء في سوريا حيث تتواصل عمليات توزيع الطرود الغذائية علي الأسر السورية الأكثر احتياجاً والمتضررين من الزلزال، مضيفاً أن استراتيجية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحدد مشتملات الطرود الغذائية وفقاً لاحتياجات كل دولة من مواد استهلاكية ومكملات غذائية وغيرها.

جدير بالذكر أن "عملية الفارس الشهم 2 " هي أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 181 طائرة و3 سفـن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.