«الفارس الشهم 2» تتكفل بعلاج 300 حالة طارئة من متضرري زلزال سورية

بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية نحو 1100 أسرة سورية، بمجموع 6000 شخص، من بينهم 300 مستفيد سوري من الحالات الطبية الطارئة، وذلك بحسب ما صرح به وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سورية، العامل ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع. وجاءت تلك المبادرة الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع مديرية صحة اللاذقية، في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة بعد زلزال 6 فبراير الماضي، والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة، خصوصاً مع نزوح كثير منهم إلى ريف اللاذقية والمناطق المحيطة بها.

وشملت التخصصات الطبية التي أشرف عليها وفد الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، من يعانون مرض السرطان، بتوفير العلاج الكيماوي للمرضى، بالإضافة إلى التخصصات الطارئة والحرجة من كسور وعمليات القلب والعيون والسمع، وعمليات استبدال مفصل كامل، بالإضافة إلى توزيع عددٍ من الكراسي المتحركة.

وأوضح وفد الهلال الأحمر الإماراتي، أنه تم إعداد ملف طبي كامل للمرضى غير القادرين والمتضررين من زلزال 6 فبراير، والبدء في إجراءات تلقي العلاج، وإجراء عمليات جراحية فورية، كما تم إرسال 10 حالات عاجلة إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج.

وكانت «عملية الفارس الشهم 2» من أهم صور دعم دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، وتم خلالها تسيير 181 طائرة، و3 سفـن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لمصلحة الشعب السوري الشقيق.

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طائرة و3 سفـن مساعدات أرسلتها الإمارات إلى الشعب السوري منذ الزلزال.