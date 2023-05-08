«القوى المدنية» تحث الجامعة العربية على التدخل لوقف القتال في السودان

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، خطاباً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب.

وقالت الجامعة في بيان، أمس، إن القوي المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسة، مع رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في زيادة إشعال الحرب، ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم.