تيجان على رؤوس الآلاف بمناسبة التتويج

تجمع عشرات الآلاف من الشبان وكبار السن من بريطانيا وشتى أنحاء العالم، وسط أجواء ممطرة في وسط لندن، أمس، لمتابعة مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، والاستمتاع بالأجواء الفريدة، فيما وضع الكثيرون تيجاناً ورقية وبلاستيكية وارتدوا عباءات.ومنذ الساعات الأولى من الصباح، اصطفت حشود، ارتدت ملابس بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق، ورفعت العلم البريطاني على جانبي الشوارع لمشاهدة مراسم التتويج، وهي الأولى في بريطانيا منذ 70 عاماً، وتتسم بالأبهة والفخامة.