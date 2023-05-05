وزيرة الخارجية الفرنسية: الهجوم المفترض على الكرملين «غريب»

رأت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مقابلة مع «فرانس انتر»، أمس، أن قضية الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تقول روسيا إنها أسقطتها، وكانت تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين، هي على أقل تقدير غريبة.

ورفضت كاترين كولونا الخوض في لعبة الفرضيات الصغيرة. وقالت إن حقيقة أن تصل طائرات مسيرة إلى الكرملين يصعب فهمها في الظروف العادية.

وأشارت إلى أن الأوكرانيين أعلنوا رسمياً أنه لا علاقة لهم بهذا الحدث الذي لايزال غير مبرر.

كذلك، استنكرت تصريحات الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، الذي دعا الأربعاء إلى تصفية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رداً على هذا الهجوم المفترض.

وقالت «دميتري مدفيديف يتميز بتصريحات شائنة، بتصعيد لفظي مؤسف». وأضافت «مرة أخرى، يأتي هذا التصعيد من روسيا، مرة أخرى تسعى للترهيب والتخويف، وإيجاد الذرائع التي يمكن أن تبرر ما لا يمكن تبريره».

وفيما رفضت التطرق إلى فرضية اغتيال الرئيس الأوكراني، أكدت على أهمية احترام السلامة الجسدية، لرئيس دولة منتخب ديمقراطياً.