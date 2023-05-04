الإمارات تدين بشدة اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

دانت دولة الإمارات بشدة اقتحام الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، في العاصمة السودانية الخرطوم، من قبل مجموعة مسلحة قامت بالتخريب والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة إلى وقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس، أنّ مجموعة مسلّحة اقتحمت وخرّبت ملحقيتها الثقافية في الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إنّ «مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرّض صباح الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية».

ولم تشر الوزارة إلى وقوع إصابات جراء عملية الاقتحام.

وندّدت المملكة «بأشدّ العبارات، باقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم»، داعية إلى «احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة».

كما جدّدت دعوتها إلى «وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين».

وتقود المملكة جهوداً واسعة لإجلاء المدنيين من مرفأ بورتسودان إلى ميناء جدة. وحتى مساء الثلاثاء أجلت السعودية أكثر من 5600 مدني، غالبيتهم العظمى أجانب من 102 دولة في ستّ قارات.

من جهتها، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة السودانية، وشدّدت، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية، على ضرورة إنهاء العنف، واحترام حرمة المباني الدبلوماسية، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين.

كما أعربت الكويت، أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام مجموعة مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية، وتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على ممتلكات الملحقية.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن «هذا العمل المجرّم دولياً يعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تحرّم اقتحام مقار البعثات الدبلوماسية، وتمنح مبانيها الحماية والحصانة الكاملة». كما أعربت الوزارة عن تضامن ووقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها كل الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها للحفاظ على أمن بعثاتها الدبلوماسية.