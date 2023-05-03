الجامعة العربية تدين الإهمال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين

قالت جامعة الدول العربية في بيان، أمس، إنها «تدين جرائم الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة ممنهجة، والتي أدت إلى وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، داخل أحد السجون الإسرائيلية»، والتي أثارت احتجاجات وتنديداً فلسطينياً واسعاً.

وحمّلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في البيان، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين، مستنكرة استمرار النهج الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان.

وحذّرت الجامعة العربية من «صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن مثل هذه الجرائم»، بحسب البيان.

من جانبها، حمّلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان، وأدانت جميع الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والمعاملة غير الإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين، مطالبة الهيئات الدولية المختصة بالتدخل السريع لحماية حقوقهم والضغط على إسرائيل، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة بحقهم والإفراج الفوري عنهم.