خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد ضربات إسرائيلية

نقلت وكالة سانا السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن مصدر عسكري القول إن إسرائيل شنت هجوما في وقت متأخر من أمس الاثنين أسفر عن مقتل عسكري وإصابة سبعة آخرين بينهم مدنيان إلى جانب إخراج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وذكرت وسائل الإعلام السوري في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على محيط حلب وأنها أسقطت عددا من الصواريخ.

وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل نفذت عند الساعة 23:35 مساء "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب" مما تسبب أيضا في بعض الخسائر المادية.