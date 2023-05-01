منصور بن زايد يؤكد دعم الإمارات لمبادرات وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان

أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبحث سموه ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، مؤكداً سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق، بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه، ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء. وشدد سموه على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره، كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان. من جانبه، أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين. إلى ذلك، وصلت إلى دولة الإمارات، طائرة الإجلاء الثانية من السودان، التي تقلّ 136 راكباً من دولة الإمارات ودبلوماسيين ورعايا من تسع دول. وأقلت طائرة الإجلاء الثانية الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، الذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار الجهود الإنسانية، وقيم دولة الإمارات الراسخة في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين، وستستضيفهم الإمارات على أراضيها، وتوفر لهم كل الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني. يذكر أن طائرة إجلاء كانت وصلت، أول من أمس، إلى دولة الإمارات، تقل عدداً من المواطنين ورعايا 16 دولة، قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الجاري.

وصول طائرة الإجلاء الثانية إلى الإمارات قادمة من السودان.