محمد بن راشد: ثقة البشر في بلادنا عملة المستقبل

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الثقة أسلوب حياة في دولة الإمارات، وأن ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل، وهي التي ستجلب المستثمر والمواهب في الذكاء الاصطناعي، وهي التي ستعطينا شركاء عالميين في الطاقة، وهي التي ستوفر لنا أفضل التقنيات والاستثمارات في مجال الماء.

جاء ذلك ضمن كتاب سموه «الرسائل»، الجزء الثاني من «علّمتني الحياة»، والذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتُشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف سموه أن الثقة هي التي تجعل القانون يُحترم، وتمنح الخبر مصداقية، وتجعل السوق مستقراً، لأن المستثمر يعرف أن الحكومة في صفه، كما أن الثقة هي التي تجعل الناس وقت الأزمات يلتزمون بالتعليمات، لأنهم يصدقون أن الهدف سلامتهم وراحتهم، وإذا فُقدت الثقة فُقد كل ذلك.

وجاء في رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

رسالة حول عملة المستقبل..

خلال جلسة لي مع مجموعة من الأصدقاء والمسؤولين سأل أحدهم: ما هي عملة المستقبل التي ينبغي أن نراهن عليها؟ تنوعت الإجابات فمنهم من قال: الماء هو عملة المستقبل لأن الصراع عليه تضاعف في ثلاث سنوات فقط. ويُقال إن الحرب العالمية القادمة ستكون على الماء، ندرته وحاجة الناس إليه تجعله عملة المستقبل، والرهان عليه رهان على مستقبل مضمون.

وقال آخر: ليس الماء، بل الذكاء الاصطناعي، لأنه سيفتح آفاقاً جديدة للبشرية وسيغير الطريقة التي يعيش بها البشر. أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية هي شركات الذكاء الاصطناعي. ستدخل الآلة في كافة شؤون حياتنا، وسيكون الذكاء الاصطناعي نفط المستقبل وعملته التي لا تنضب، والرهان عليه هو الرهان الحقيقي على المستقبل.

وقال ثالث: بل الطاقة.. الطاقة هي التي تشغّل الذكاء الاصطناعي، ولن يحدّ تطوره إلا مدى توفر الطاقة. الطاقة هي نفط المستقبل بأشكالها المختلفة، ومن يمتلك الطاقة سيمتلك المستقبل.

التفتوا إليّ يسألونني عن رأيي، قلتُ لهم: العملة التي نراهن عليها ليست الماء أو الطاقة أو الذكاء الاصطناعي أو البيانات رغم أهميتها. العملة التي نراهن عليها هي الثقة.

ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل، وهي التي ستجلب المستثمر والمواهب في الذكاء الاصطناعي، وهي التي ستعطينا شركاء عالميين في الطاقة، وهي التي ستوفر لنا أفضل التقنيات والاستثمارات في مجال الماء. الثقة عملة نادرة هذه الأيام، وندرتها تعطيها قيمة عظيمة. وإذا فقدناها فقدنا أهم رأسمال وطني نملكه.

في تقرير لشركة إدلمان - ومقرها نيويورك - والذي يقيس مؤشر ثقة الناس في الحكومات، بلغت هذه الثقة 53% فقط. وفي تقرير آخر لمنظمة التعاون الدولي بلغت الثقة في الحكومات في 30 دولة حول العالم 39% فقط. بالمناسبة، دولة الإمارات تصدرت العالم في مؤشر إدلمان للثقة لعام 2026.

علّمتني الحياة أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ عادة في عقل الإنسان.. والأسواق المالية لا تنهار أرقامها فجأة، بل تنهار قبلها معنويات وثقة المستثمرين.

الثقة هي التي تجعل القانون يُحترم، لأن الجميع يعرف أنه يُطبَّق على الجميع.

الثقة هي التي تمنح الخبر مصداقية، لأن الناس تعرف أن الحكومة لن تكذب.

الثقة هي التي تجعل السوق مستقراً، لأن المستثمر يعرف أن الحكومة في صفه.

الثقة هي التي تجعل الناس وقت الأزمات يلتزمون بالتعليمات، لأنهم يصدقون أن الهدف سلامتهم وراحتهم. وإذا فُقدت الثقة فُقد كل ذلك.

في مقولة تُنسب لكونفوشيوس قالها قبل نحو 2500 عام «إن الحكم يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الغذاء والسلاح وثقة الناس، وإذا اضطر الحاكم للتخلي عن أحدها يتخلى أولاً عن السلاح ثم عن الغذاء. أما الثقة فلا تقوم الدولة بدونها».

يخطئ البعض عندما يعتقد أن الثقة هي نتيجة للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، العكس هو الصحيح تماماً. الثقة هي المقدمة، وهي التي تصنع الرخاء والنمو والاستقرار الاقتصادي.

والثقة تُكتسب عبر سنوات طويلة من العمل والجهد واستقرار القوانين واحترام الإنسان وشرعية الإنجاز، فتبني رصيداً ضخماً لدى الناس، تسحب منه الحكومات وقت الأزمات. فيكون الناس شركاء في إدارة الأزمات ومواجهة أي تحديات لأنهم يثقون بأن الأزمة مؤقتة والاستقرار دائم.

الثقة هي عهد بيننا وبين الناس، ونحن قوم لا نخون عهودنا.

في تصريح غريب لمسؤول في إحدى الدول الكبرى، كان ينتقد فيه مواطنيه الذين يعيشون في دولة الإمارات، يقول تكبدنا عناء إرسال طائرات إجلاء لهم أثناء المواجهات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الطائرات رجعت خالية، ما اضطرهم إلى إلغاء خطط الإجلاء.

ما الذي يجعل البشر يأتمنونك على أنفسهم وأسرهم وأطفالهم وأموالهم أثناء الحرب ويرفضون العودة لبلدانهم؟ إنها الثقة التي عملنا عليها خلال 50 عاماً، والعهد الذي بيننا وبينهم أن نحميهم. والثقة بأن الاستقرار سيعود، والاقتصاد راسخ وقوي، والمستقبل مليء بالفرص.

الثقة أسلوب حياة في بلادنا بحمد الله. نحن نثق بربنا ونتوكل عليه وبأن الخير بيديه، ونثق بالمستقبل، ونتفاءل دائماً بأن القادم أجمل، ويثق الناس بنا وبالمسؤولين في الحكومة، والمسؤولون يثقون بفرق عملهم.

وكما قلت سابقاً: القصة ليست في الموارد، القصة في العقلية يا صديقي.. العقلية التي نحيا بها وندير بها بلادنا.

والقادم أجمل بإذن الله.

محمد بن راشد آل مكتوم

• الثقة هي التي تمنح الخبر مصداقية، لأن الناس تعرف أن الحكومة لن تكذب، وهي التي تجعل السوق مستقراً، لأن المستثمر يعرف أن الحكومة في صفه.

• الثقة هي التي تجعل الناس وقت الأزمات يلتزمون بالتعليمات، لأنهم يصدقون أن الهدف سلامتهم وراحتهم. وإذا فُقدت الثقة فُقد كل ذلك.

• يخطئ البعض عندما يعتقد أن الثقة نتيجة للنمو الاقتصادي.. العكس هو الصحيح تماماً.. الثقة هي المقدمة، وهي التي تصنع الرخاء والنمو والاستقرار الاقتصادي.

• علّمتني الحياة أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ عادة في عقل الإنسان.. والأسواق المالية لا تنهار أرقامها فجأة، بل تنهار قبلها معنويات وثقة المستثمرين.