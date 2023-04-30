«الصحة» السودانية تصدر إرشادات حول التعامل مع جثث ضحايا القتال

دعت وزارة الصحّة السودانية، أمس، المواطنين السودانيين، إلى ارتداء الكمامات والملابس الواقية أثناء التعامل مع جثث ضحايا القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشددت الوزارة في بيان على ضرورة ارتداء الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الجثث الموجودة في المناطق المتعددة، البعيدة عن السلطات الصحية، ملابس واقية وقفازات وكمامات مع تغطية الأحذية بأكياس بلاستيكية.

وطالبت الوزارة برش «الجثث المتعفنة» بالمبيدات المتوافرة في المنطقة، وترقيم الجثامين وكتابة الأرقام في قطعة ورق مقوى ووضعها بالقرب من الجثة، ثم تصوير الجثة حتى لو بكاميرا الهاتف المتحرك من اتجاهات عدة.

وأكدت أهمية «تفتيش ملابس الضحية وتحريز كل مقتنياته، وإذا وجدت بطاقة في أحد جيوبه يتم وضع الاسم الموجود على البطاقة في الورقة التي عليها الرقم التعريفي».

ودعت الوزارة إلى عدم نزع ملابس الضحية، لافتة إلى أن الجثث غير المتعفنة يتم غسلها بالماء فقط، وتكفن، وكل جثة تدفن على حدة مع كتابة الرقم التعريفي للجثة في شاهد على القبر، ودعت الوزارة إلى تجميع هذه البيانات، وتسليمها لأي مكتب لوزارة الصحة في أي منطقة في البلاد.