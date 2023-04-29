مصر تعلن انتهاء عمليات الإجلاء عبر مطار "وادي سيدنا" بالخرطوم لاعتبارات أمنية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم السبت، انتهاء عمليات إجلاء مواطنيها بالسودان عبر مطار "وادي سيدنا" بالخرطوم، لاعتبارات أمنية، داعية إلى مغادرته "في أقرب فرصة".

وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم: إن "نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تقتصر حاليا على القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان، ومعبر قسطل (إجلاء بري)، ومعبر أرقين (إجلاء بري)".

وأكدت الخارجية المصرية "انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظرا للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني".

ودعت المتواجدين حاليا في مطار وادي سيدنا إلى مغادرته "في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك".