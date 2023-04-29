«الآلية الثلاثية ودول الرباعية» ترحب بتمديد وقف إطلاق النار

رحّب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة) ودول الرباعية (الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية)، بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية.

وقالت الآلية الثلاثية ودول الرباعية في بيان مشترك، إنها ترحب بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية، وتدعو إلى تنفيذه بالكامل، كما ترحب باستعدادهم للانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، موضحة أن المرحلة الدبلوماسية الأولية ستسهم في وقف دائم للأعمال العدائية، وفي الترتيبات الإنسانية، ما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد على النحو المبيّن في بيان الاتحاد الإفريقي الصادر في 20 أبريل، الذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الآخرون.