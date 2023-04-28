بري يؤكد ضرورة وجود السوريين في لبنان ضمن النظام

نقل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيده على ضرورة أن يكون وجود السوريين في لبنان ضمن النظام اللبناني، ووجوب تطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء تصريح الوزير مولوي بعد لقائه بري، اليوم الجمعة حيث "بحث معه في الأوضاع الأمنية في البلاد"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وقال مولوي بعد اللقاء أن بري أكد "أنه يجب تطبيق القانون على الاراضي اللبنانية كافة، وضرورة أن يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب أن يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني".

وأضاف "أكدنا لبري أننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضا لحقوق الانسان وإنما حفظا لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام".

وأكّد مولوي لبري تطبيق القانون "عبر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية"، مضيفا "المديرية العامة للأمن العام ستقوم بدورها".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حاليا حوالي مليونين و80 ألف نازح. ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

