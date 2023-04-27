وزير الصحة التركي: أردوغان في حالة صحية جيدة

قال وزير الصحة التركي اليوم الخميس إن الرئيس رجب طيب أردوغان في حالة صحية جيدة وسيستأنف جدول أعماله اليومي في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد يوم من تأجيل مشاركته في بعض التجمعات الانتخابية أمس الأربعاء.

وألغى أردوغان أمس الأربعاء مشاركته في تجمعات انتخابية كانت مقررة أمس واليوم الخميس لأسباب صحية. كما أنهى أردوغان مقابلة تلفزيونية على الهواء قبل موعدها مساء يوم الثلاثاء، وقال خلالها إنه ليس على ما يرام بسبب توعك في المعدة.