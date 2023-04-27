عصفور يجبر المقاتلة الأقوى بالعالم إف-35 على الهبوط

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إن طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة لسلاح الجو تعرضت لأضرار طفيفة إثر اصطدامها بطاىر خلال تحضير استعراض جوي

وأشار الجيش إلى أن الطائرة المقاتلة من صناعة أمريكية هبطت بعد ذلك "بطريقة روتينية" في قاعدة جوية جنوب البلاد، مشدداً على أنها "لم تهبط بشكل اضطراري وأن قائدها لم يصب".

وتعتبر مقاتلة إف-35 من الأحدث والأقوى عالمياً ويقول مصنّعها، العملاق الأمريكي لوكهيد مارتن، إنها قادرة على تجنب رادارات العدو، كما يتخطى سعرها عتبة الـ80 مليون دولار أمريكي.