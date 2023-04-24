قفزة في أسهم شركات أدوية كوفيد بالصين وسط مخاوف من موجة جديدة

عزز تنامي المخاوف من احتمال تعرض الصين لموجة جديدة من كوفيد، ارتفاع أسهم شركات الأدوية بالبلاد اليوم الاثنين، حيث ينتاب العامة قلقٌ من ضعف المناعة للفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم شركة شينشيانج توشين فارماسيوتيكال قفز بنسبة وصلت إلى 20% في بورصة شينتشين، بينما ارتفع سهم هيبيو فارماسيوتيكال بنسبة 15%. وخالفت المكاسب اتجاه التراجع في السوق الأوسع، حيث ضعفت نزعة المخاطرة، مع تراجع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1.6%

وجاء ارتفاع أسهم منتجي الأدوية بفعل المخاوف المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطر حدوث إصابات جديدة، في ظل أن الموجة السابقة لم تضعف إلا قبل أشهر.

وبينما قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن معدل إيجابية الإصابة بكوفيد واصلت اتجاها نزوليا، حيث وصل إلى 1.7% الخميس الماضي من ذروة بلغت 29% في ديسمبر، تحدث المركز أيضا عن متحور فرعي جديد للفيروس اسمه "إكس بي بي.1.16".