السودان.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 264 قتيلاً و1543 جريحاً

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 264 حالة وفاة بين المدنيين و1543 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم، إن الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد كثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة أن أمس، شهد سقوط 8 حالات وفاة بين المدنيين، و89 حـالة إصابة، من بينها كثير من الحالات غير المستقرة، مشيرة إلى زيادة رقعة الاشتباكات خارج الخرطوم.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل الحالي، اشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.