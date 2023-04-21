120 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أدى نحو 120 ألف مصلٍ صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، من دون حوادث توتر، بحسب ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة.

وذكرت الدائرة، أن المصلين احتشدوا في ساحات المسجد الأقصى ومصلياته، بعد أن توافدوا رغم قيود الشرطة الإسرائيلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قيدت وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بحيث منعت الذكور من سكان الضفة الغربية ما بين 12 إلى 55 عاما، فضلا عن منح تصاريح محدودية لسكان قطاع غزة.

غير أن دائرة الأوقاف الإسلامية، قدرت بأن أكثر من 4 ملايين مصل زاروا المسجد الأقصى، على مدار أيام شهر رمضان.

في السياق أدى سكان قطاع غزة صلاة عيد الفطر، في الساحات العامة وسط دعوات لتعزيز التواصل والتراحم والتكافل والمحبة.