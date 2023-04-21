الدنمارك وهولندا تعتزمان إمداد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد 2»

أعلنت الدنمارك وهولندا، أمس، اعتزامهما تزويد أوكرانيا بما لا يقل عن 14 دبابة قتالية من طراز «ليوبارد 2» تم تجديدها في ألمانيا، على أن يتم توريدها اعتباراً من أوائل عام 2024. ووصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن ذلك بأنه تبرع كبير يأتي على رأس مساهمة الدنمارك وهولندا وألمانيا، التي أعلنت في فبراير تزويد أوكرانيا بما لا يقل عن 100 دبابة من طراز «ليوبارد 1 إيه 5»،

وفي بيان مشترك، قال وزيرا الدفاع الدنماركي والهولندي، إن الكلفة المقدرة بـ165 مليون يورو لاقتناء وتجديد الدبابات والتبرع بها بشكل مشترك ستقسم بالتساوي بين عضوي حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرون إن وجود دبابات القتال «ليوبارد 2 إيه4» تحت تصرف أوكرانيا سيمنحها تفوقاً في ساحة المعركة.