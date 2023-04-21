غوتيريش يدعو لهدنة 3 أيام في السودان بمناسبة عيد الفطر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة «لمدة ثلاثة أيام على الأقل» بمناسبة عيد الفطر و«السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالفرار وطلب العلاج والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى».

وقال غوتيريش للصحافيين في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى إن «هذا وقت مهم في التقويم الإسلامي. أعتقد أنه وقت مناسب ليصمد وقف لإطلاق النار».

وأضاف: «نحن على اتصال مع الأطراف، ونعتقد أنه من الممكن» إرساء هذه الهدنة.