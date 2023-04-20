إطلاق النار على مسؤول بالمفوضية الأوروبية في السودان

أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أمس، تعرُّض مدير مكتب الشؤون الإنسانية بالمفوضية الأوروبية في السودان لإطلاق نار. وقالت للصحافيين في بروكسل: «أستطيع أن أؤكد وقوع مثل هذا الحادث المؤسف»، وذلك دون توضيح أي تفاصيل بشأن حالة المسؤول أو مكانه.

وقالت المفوضية إنه «يجرى تقييم الإجراءات الأمنية لطاقم العمل على الأرض حالياً»، مضيفة أنه لم يتم إجلاء المسؤولين الأوروبيين «حتى الآن».