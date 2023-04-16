الجيش السوداني يفتح ممرات آمنة للحالات الإنسانية العاجلة

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد عن فتح ممرات آمنة للحالات الإنسانية العاجلة في الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان إنه وافق على اقتراح من الأمم المتحدة بفتح ممر آمن للحالات الإنسانية العاجلة لمدة ثلاث ساعات كل يوم بدءا من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي 1400 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

وأضاف الجيش أنه يحتفظ بالحق "في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل الميليشيات المتمردة".