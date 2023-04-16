واشنطن تُبدي قلقها بسبب المعارك في السودان

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى إنهاء العنف بعد اندلاع معارك شديدة في السودان.

وكتب بلينكن تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «نحث جميع المعنيين على وقف العنف على الفور، وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات، ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة».

وأضاف بلينكن أن «الإدارة الأميركية تشعر بقلق بالغ إزاء العنف، وهي على اتصال بالسفارة الأميركية في العاصمة السودانية الخرطوم».

وكانت السفارة قد دعت موظفيها والمواطنين الأميركيين إلى عدم مغادرة منازلهم.