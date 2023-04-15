الجامعة العربية تشجب اللجوء إلى السلاح والاقتتال في السودان

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وأعرب أبو الغيط عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الإخوة بهذا الشكل، وفي نهار شهر رمضان الكريم.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، مسؤولية الأطراف المتحاربة في المحافظة على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، مضيفاً أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

وطالبت - في بيان أصدرته اليوم - كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.