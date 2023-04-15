الصين تؤكد عدم دعمها لروسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا

أكدت الحكومة الصينية أنها لم ولن تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، أمس، بعد محادثات استمرت قرابة ساعتين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في بكين: «نحن لا ولن نقدم أي أسلحة لأطراف النزاع»، مضيفاً أنه يُجرى أيضاً التحكم في تصدير ما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية، وفقاً للوضع القانوني، موضحاً أن دور الصين في ما يتعلق بأوكرانيا يتمثل في تعزيز المصالحة ودفع مفاوضات السلام إلى الأمام، وقال: «لن نسكب المزيد من الوقود على النار».

وحثت بيربوك الصين على العمل بجدية أكبر من ذي قبل على دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو أظهرت أنه لا يوجد دولة أخرى لها نفوذ على روسيا أكثر من الصين.