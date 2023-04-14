إدانة رجل بتهمة "التهديد" بعدما ألقى البيض على الملك تشارلز

أفاد الادعاء العام الملكي في بريطانيا، بأن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما أُدين بتهمة السلوك التهديدي بعدما ألقى حوالي خمس بيضات على الملك تشارلز في نوفمبر الماضي، عند زيارته إلى يورك في شمال إنجلترا.

وقال الادعاء إن باتريك ثيلويل حُكم عليه بالخدمة المجتمعية لمدة 12 شهرا مع العمل 100 ساعة من دون أجر، وذلك بعد أن حكمت محكمة يورك الابتدائية بإدانته.

وقال نيك برايس، رئيس قسم الجريمة الخاصة ومكافحة الإرهاب، في بيان: "لم يُظهر ثيلويل أي ندم بعد إلقاء القبض عليه وواصل عزمه على رشق فخامة الملك بالبيض، وأضاف "هذا سلوك قائم على التهديد وغير مقبول ولن يتم التسامح معه".

وفي العام الماضي، أظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي البيض المتطاير أمام الملك البريطاني وزوجته قبل أن ينكسر على الأرض لدى وصولهما إلى مناسبة تقليدية في يورك.