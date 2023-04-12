وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية الأربعاء، بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

واستقبل نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير الخارجية السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

ورحب نائب وزير الخارجية، بالمقداد، الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من فيصل بن فرحان ، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سورية، حسب وكالة الانباء السعودية "واس".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه سيتم خلال الزيارة إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

