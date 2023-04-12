«الكرملين» ينفي ما تردد عن تزويد مصر لروسيا بالصواريخ

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن التقارير الإعلامية الغربية الأخيرة التي أفادت بأن مصر تقوم بتزويد روسيا سراً بالصواريخ، مجرد أكذوبة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن بيسكوف القول للصحافيين: «يبدو أن هذه أحدث كذبة، وهذا أمر نتعامل معه كثيراً في الآونة الأخيرة. هذه هي الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع مثل هذه التقارير».

إلى ذلك، اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أوكرانيا والدول الغربية بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرد المسلح.

وقال بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب الروسية: «أطلقت أجهزة الأمن الأوكرانية مع قادتها الغربيين حملة أيديولوجية وتجنيدية عدوانية تستهدف مواطنينا، خصوصاً جيل الشباب».

وقال إن هذه الحملة تهدف إلى توريط الروس في «أنشطة تخريبية وإرهابية ومتطرفة في روسيا».

وأكد بورتنيكوف أنه تم إحباط 118 جريمة إرهابية في روسيا منذ فبراير الماضي، مرتكبوها من الشباب والمراهقين وبينهم قاصرون.

وتذكّر هذه التصريحات بمواقف أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي متهماً أجهزة المخابرات الغربية بالتورط في هجمات إرهابية في روسيا.