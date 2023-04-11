بعد تقرير عن تسريب معلومات سرية.. وزير الدفاع الأميركي يتعهد بالتعاون مع كوريا الجنوبية

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي، اليوم، تناولا خلالها التقارير الإعلامية التي أفادت بتسريب وثائق سرية أميركية في الآونة الأخيرة.

وكان بعض الوثائق فيما يبدو يستند إلى مناقشات داخلية بين مسؤولين أمنيين كبار في كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن الوزير الأميركي تعهد خلال المحادثات الهاتفية بالتواصل والتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية.