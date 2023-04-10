الكويت تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت الكويت، أمس، تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وشملت تعيين طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً أولاً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة، وخالد الفاضل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبدر حامد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، وفهد علي وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبدالرحمن بداح وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبدالوهاب وزيراً للصحة، وأماني سليمان وزيرة للأشغال العامة، وحمد عبدالوهاب وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيراً للخارجية، ومي جاسم وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، وعامر محمد علي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومطلق نايف العتيبي وزيراً للكهرباء ووزير دولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان وزيراً للتجارة والصناعة، ومناف الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.