الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في سورية بعد هجوم صاروخي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت أهدافا في سورية فجر الأحد بعد إطلاق ستة صواريخ من الأراضي السورية على دفعتين باتجاه إسرائيل، في هجوم نادر من الجارة الشمالية الشرقية لإسرائيل.

بعد الوابل الثاني الذي تألف من ثلاثة صواريخ، قالت إسرائيل في البداية إنها ردت بنيران المدفعية على المنطقة الواقعة في سورية التي أطلقت منها الصواريخ.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت عدة مواقع للجيش السوري، بما فيها مجمع للفرقة الرابعة ومواقع رادار ومدفعية. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.