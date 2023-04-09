روسيا تتهم رسميا مراسل "وول ستريت جورنال" بالتجسس

اتهمت روسيا رسميا مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، المحتجز إيفان جيرشكوفيتش بالتجسس، وهو اتهام نفاه البيت الأبيض والصحيفة مرة أخرى اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتم اعتقال جيرشكوفيتش (31 عاما) في يكاترينبرج بشرق موسكو بتهم الجاسوسية، وهي أول عملية اعتقال لصحافي أميركي بتهم الجاسوسية منذ الحرب الباردة.

وقد تم استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف بسبب الواقعة، وفقا للبيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي يوم الأربعاء إن وكيل وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أجرت محادثات مع السفير الروسي.

ومن المقرر أن يستمر احتجاز جيرشكوفيتش حتى 29 مايو. وإذا تمت إدانته، يمكن أن تكون العقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما .