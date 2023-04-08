منظمة الصحة العالمية: الصين تملك مفاتيح فهم منشأ «كوفيد-19»

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصين على مشاركة معلوماتها حول منشأ «كوفيد-19»، قائلاً إنه لحين حدوث ذلك تظل جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من ظهور الفيروس لأول مرة.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحافي في جنيف، رداً على سؤال حول منشأ الفيروس «دون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك».

وأضاف: «جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة. هذا هو موقف منظمة الصحة ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن». وقال: «إذا فعلوا ذلك فسنعرف ما حدث أو كيف بدأ».

من جهتها قالت ماريا فان كيركوف، من منظمة الصحة، المسؤولة الفنية عن مكافحة «كوفيد-19»، إن أحدث المعلومات الصينية قدمت بعض «القرائن» على منشأ الفيروس، ولكن لا توجد إجابات. وأضافت أن المنظمة تعمل مع العلماء لمعرفة المزيد عن الحالات المبكرة من عام 2019 مثل أماكن وجود المصابين.

وذكرت أن منظمة الصحة لاتزال تجهل ما إذا كانت بعض الأبحاث المطلوبة قد أجريت في الصين.