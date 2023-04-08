وزير الدفاع اليوناني: سنواصل تسليح أوكرانيا

صرح وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، بأن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الذخيرة، لكنها رفضت طلب الدولة، التي تعرضت للحرب لإرسال أي من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية، سوفيتية وروسية الصنع من طراز «إس-300 وتور-إم1 وأو إس إيه-إيه كيه».

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، الذي زار أثينا الخميس مجدداً الطلب لإرسال الأنظمة الصاروخية، حسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية. من جانبه، أشار وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، إلى استعداد بلاده لمواصلة إرسال ذخيرة، لاسيما قذائف مدفعية عيار 155 ملليمتراً، فيما أكد عدم إرسال أنظمة صاروخية.