تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات من مطار السليمانية

أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات، التي تحلق من مطار السليمانية أو إليه، في إقليم كردستان العراق، واتهمت متشددين انفصاليين باستخدام الموقع.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أمس: «تسلل حزب العمال الكردستاني للمطار، يهدد سلامة الطيران»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني، الذي يسعى للحصول على حكم ذاتي للأكراد الأتراك، بأنه منظمة إرهابية.

وتعتبر حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الحزب تهديداً رئيساً.

وسيظل هذا القرار سارياً حنى الثالث من يوليو وستتم إعادة تقييمه في ضوء التطورات، حسب ما أضاف البيان.

وعلقت شركة الخطوط الجوية التركية الوطنية رحلات الطيران إلى السليمانية اعتباراً من صباح أمس «لحين إشعار آخر».