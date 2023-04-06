بايدن يزور بلفاست ودبلن من 11 إلى 14 أبريل

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن مدينة بلفاست في مقاطعة إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة ودبلن من 11 إلى 14 أبريل، كما أعلن البيت الأبيض أمس.

ويزور بايدن بلفاست أولاً في الذكرى الـ25 لتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة «من أجل إبراز التقدم الهائل الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاق».

وبعد ذلك سيزور إيرلندا اعتباراً من الأربعاء ليلقي كلمة في دبلن لتوجيه «تحية إلى العلاقات العميقة والتاريخية التي توحد أممنا وشعوبنا».

ويلبي الرئيس الأميركي بذلك دعوة وجهها في منتصف مارس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارة لكاليفورنيا.

وكان الديمقراطي البالغ 80 عاماً وهو كاثوليكي يؤكد بفخر جذوره الأيرلندية، تابع باهتمام كبير المفاوضات الصعبة بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن الوضع الدقيق لأيرلندا الشمالية بعد بريكست.