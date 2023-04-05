القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجدداً

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مساء اليوم الأربعاء المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإخلائه من المتواجدين فيه.

وفي بيان أوليّ مقتضب صدر عنه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم تفعيل إنذار في مناطق مفتوحة في محيط غزة".

وأضاف بعد ذلك بوقت وجيز في بيان ثان، أن قذيفتان أُطلقتا من القطاع المحاصر، باتجاه جنوبيّ البلاد، مشيرا إلى أن إحداهما قد سقطت في منطقة مفتوحة في منطقة "غلاف غزة"، في حين سقط الأخرى داخل القطاع.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "أثناء تواجد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في "غلاف غزة"؛ تم إطلاق صاروخين على منطقة كيسوفيم، أحدهما انفجرت في منطقة مفتوحة، والأخرى سقطت في القطاع".