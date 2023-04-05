بوتين: طرف ثالث متورط في قصف الأراضي الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن موسكو تعتقد أن طرفا ثالثا قد يكون متورطا في قصف القوات الأوكرانية للأراضي الروسية.

وأضاف بوتين: "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن إمكانات دول ثالثة وأجهزة المخابرات الغربية متورطة في التحضير لهجمات إرهابية وعمليات تخريب في المناطق الجديدة، كما تحاول عناصر إجرامية بحتة الاستفادة من الوضع".

وأكد أنه أصدر تعليمات لوزارة الداخلية وغيرها من الوزارات والمؤسسات ببذل قصارى جهدها لضمان سلامة السكان في المناطق الجديدة من الاتحاد الروسي لحمايتهم من التعسف والعنف.

وأشار إلى أن الوضع في المناطق الجديدة في روسيا لا يزال متوتراً، وأن سكان المناطق الجديدة يجب أن يشعروا أن وراءهم دولة كبيرة، مؤكداً أن الأمن في دونباس مرتبط بالأمن القومي الروسي.

وطالب بوتين بقمع صارم لدعاية النازيين الجدد ورعاتهم في المناطق الجديدة لروسيا لفضح الأكاذيب والتلاعب بالحقائق.

وأبلغ الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، السفيرين الجديدين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في موسكو أن واشنطن والتكتل الأوروبي مسؤولان عن التدهور الكبير في العلاقات مع بلاده منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا العام الماضي.

وأوضح أن العلاقات مع أميركا تمر بأزمة كبيرة بسبب الاختلاف الجوهري في منهجيهما فيما يتعلق بتشكيل النظام العالمي الحديث.

وأوضح أن استخدام الولايات المتحدة لأدوات مثل دعم ما يطلق عليها "الثورات الملونة" ودعم الانقلاب في كييف عام 2014 أدى في النهاية إلى الأزمة الأوكرانية الحالية.