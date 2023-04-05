ترامب يعود إلى فلوريدا عقب إخلاء سبيله على ذمة القضية من محكمة مانهاتن

غادر مساء الثلاثاء الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نيويورك عائدا إلى فلوريدا وذلك عقب حضوره جلسة المحاكمة بمحكمة مانهاتن ، والتى واجه فيها لائحة اتهام تضم 34 تهمة جنائية ، من بينها تزوير لسجلات تجارية ، وأخلت المحكمة فى ختام الجلسة سبيله على ذمة القضية .

وذكرت صحيفة واشنطن بوست فى موقعها الإلكترونى أن المحكمة قررت عقد جلسة الاستماع القادمة فى الرابع من كانون الأول / ديسمبر المقبل .

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد دفع أمام المحكمة مساء اليوم الثلاثاء بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تم توجيهها إليه ، وهى ناشئة عما يعرف ب" مدفوعات الصمت " لعام 2016 ، فيما تعتبر هذه الاتهامات أول اتهامات جنائية تواجه أي رئيس أمريكي سابق.

و تتعلق القضية بمدفوعات من خلال وسيط إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها لإخفاء علاقة غرامية مزعومة مع ترامب قبل انتخابات عام 2016.

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد سلم نفسه فى وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء إلى مسؤولى مكتب الادعاء بمحكمة مانهاتن ، وذلك قبل مثوله أمام المحكمة .