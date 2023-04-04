زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل الفلبين.. وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة السواحل الشرقية للفلبين، ليل الثلاثاء، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في حين دعت السلطات سكّان المناطق الساحلية القريبة إلى مغادرتها بسبب خطر حدوث تسونامي.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع قرابة الساعة التاسعة ليلاً (13:00 ت غ) على عُمق 15 كلم وعلى بُعد حوالى 120 كلم من جزيرة كاتادوانيس، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.

من جهته، قال برنس أوبو المسؤول عن الكوارث الطبيعية في بلدية غيغموتو والذي كان في منزله عندما وقع الزلزال إنّ "الهزّة لم تكن قوية بما يكفي لإحداث أضرار".

وأضاف لوكالة فرانس برس: "لدي تماثيل في مكتبي... لقد تحرّكت لكنّها لم تسقط".

لكن الضابط في الشرطة رودان بالكيفا قال إنّ الزلزال كان "قوياً" في بلدة باندان الواقعة في الطرف الشمالي لجزيرة كاتاندوانيس.

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس: "لقد اختبأنا تحت طاولاتنا".

من جهتها، حذّرت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل من أنّ موجات تسونامي، يزيد ارتفاعها بمقدار متر واحد على الأكثر عن ارتفاع أمواج المدّ الطبيعي، ستضرب جزيرتي كاتاندوانيس وسامار.

وقال لويس سورتيدا، المسؤول عن الكوارث الطبيعية في مقاطعة كاتاندوانيس، "لقد طُلب من أولئك الذين يقطنون بالقرب من الساحل إخلاء أماكنهم والانتقال إلى مناطق مرتفعة".