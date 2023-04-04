رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني يشتري مطار "هان" المتعثر

انتهى المأزق في مطار "هان" الألماني المتعثر، حيث اشترت شركة "تريفو إيه جي" لتطوير المشروعات المملوكة لرئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر أدريان، القاعدة الجوية الأمريكية السابقة.

وأعلن يان ماركوس بلاتنر، مدير إفلاس مطار "هان"، اليوم الثلاثاء أن "تريفو" عرضت أعلى سعر شراء، موضحا أن المبلغ، الذي تم الاتفاق على عدم الإفصاح عنه، تم تحويله بالفعل إلى حساب الضمان.

كما أعلن بلاتنر أن جميع الموظفين البالغ عددهم حوالي 400 موظف في المطار الرئيسي الوحيد في ولاية راينلاند-بفالتس سيتكفل بهم المستثمر، مضيفا أن حركة الطيران ستستمر في المطار. وأشار بلاتنر إلى أن الأصوات في اجتماعات الدائنين الأربعة وفي لجنة الدائنين للشركة ذهبت بالإجماع لصالح البيع لـ"تريفو".

وقال أدريان، رئيس "تريفو": "نحن نقوم بتقييم الآفاق المستقبلية لمطار فرانكفورت-هان بأنها جيدة"، موضحا أن شركته تعتزم لذلك "الاستثمار في البنية التحتية للمطار، وتحقيق المزيد من النمو في حركة الركاب والشحن، وتنفيذ تطوير عقاري مستدام".

وأفلس مطار هان في خريف عام 2021 وتم بيعه في نهاية حزيران/يونيو 2022 مقابل مبلغ سري لمجموعة المستثمرين "سويفت كونجوي" ذات المسؤولية المحدودة في فرانكفورت. ومع ذلك لم تدفع الشركة سعر الشراء، لذلك فشلت الصفقة.