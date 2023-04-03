روسيا تنشر أولى اعترافات المشتبه بتنفيذها تفجير مقهى سان بطرسبورغ.. فيديو

نشرت وزارة الداخلية الروسية مقطع فيديو لاستجواب داريا تريبوفا المشتبه بها بقتل المراسل الحربي الروسي فلادلين تتارسكي، تعترف فيه بأنها حملت تمثالاً صغيراً إلى المقهى حيث انفجر لاحقاً.

وخلال عملية الاستجواب عند الاعتقال، قالت المشتبه بها رداً على سؤال الضابط، إنها رهن الاعتقال على خلفية تواجدها في المقهى أمس مكان الحادث.

وأقرت المشتبه بها أنها جلبت معها إلى المكان تمثالاً صغيراً والذي انفجر لاحقاً.

وعند سؤالها من أعطاها التمثال، طلبت الإجابة لاحقا بالتفاصيل.

وألقت السلطات الأمنية القبض على المشتبه بها بعد عمليات بحث دقيقة ومكثفة في شقة شمال سان بطرسبورغ.

من جهتها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنه قد ثبت أن الإرهابيين الذين نسقوا ونفذوا العملية الإرهابية في وسط مدينة بطرسبورغ يوم أمس قاموا بتنفيذ مخططات الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة.

كذلك أشارت لجنة التحقيق إلى أن تلك الأجهزة استخدمت في عمليتها الإرهابية موظفين في صندوق مكافحة الفساد المحظور في روسيا والذي كان يديره المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومن بين هؤلاء المحتجزة داريا تريبوفا.