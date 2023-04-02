وزيرا خارجية اليابان والصين يلتقيان لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام

التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بنظيره الصيني تشين جانغ في الصين اليوم الأحد لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وناقش الوزيران الخلافات في الرأي بين الدولتين، و ناشد تشين جانغ اليابان "الفهم الصحيح للصين.

وطالب تشين اليابان بـ "إظهار الحكمة السياسية " في العمل مع الصين لتحسين التقارب وإدارة الخلافات وإزالة العقبات وتقليص الأعباء على العلاقات الثنائية.



وأضاف أن الهدف "بناء علاقة صينية-يابانية تلبي متطلبات العهد الجديد".

وقال الوزير الصيني في إشارة واضحة إلى تحالف اليابان مع الولايات المتحدة: "في ظل التباين والاختلاف ، فإن تشكيل تكتلات والصراخ والضغط لا يساعد على حل المشكلات، ولكنه سيؤدي فحسب إلى تعميق التباعد".

وكانت آخر زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019، كما كان آخر لقاء مباشر بين وزيري خارجية الدولتين في أواخر عام 2020.

واحتج وزير خارجية اليابان خلال المباحثات على القبض على موظف في شركة استيلاس للأدوية لاتهامه بالتجسس في الصين، وطالب بالإفراج الفوري عنه. وقال وزير الخارجية الصيني إن الصين سوف تتعامل مع القضية وفقا للقانون.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، دعا هياشي الصين للقيام " بدور مسؤول" في العمل نحو السلام، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.