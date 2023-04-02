إصابة 5 جنود في ثالث غارة إسرائيلية على سورية خلال أسبوع

أصيب خمسة جنود سوريين فجر الأحد جراء غارة جوية قرب حمص بوسط سورية اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وهذه الضربات هي الثالثة خلال أسبوع على سورية بعد قصف إسرائيلي طال مواقع قرب دمشق على ليلتين متتاليتين في 30 و 31 مارس.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري فجر الأحد قوله "حوالى الساعة 00.35 من فجر اليوم (21.35 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص (وسط) وريفها".

وأضاف المصدر "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي استهدف "مخزنا للأسلحة تابعا" لحزب الله اللبناني في منطقة مطار الضبعة العسكري ما أدى لتدميره، ومركزاً للبحوث العلمية وموقعاً آخر في منطقة القصير في ريف حمص الغربي.

وأشار المرصد إلى مقتل عنصرين من المقاتلين مجهولي الجنسية حتى الآن، وإصابة 5 من عناصر الدفاع الجوي نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف المرصد إن انفجارات دوت و"تصاعدت النيران في مركز البحوث في خربة التين .. فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المواقع المستهدفة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى".