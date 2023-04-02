الأميركيون في زمن التضخم يتعلمون الدفع نقداً وتقنية «مظاريف المصاريف»

يتابع الأميركيون الحريصون على خفض نفقاتهم، في ظل التضخم الذي تواجهه الولايات المتحدة باستحسان كبير، مقاطع فيديو على شبكة «تيك توك» يتبع ناشروها أسلوباً تقليدياً في تقسيم الراتب الشهري، وتوزيعه نقداً على مظاريف، كلّ منها مخصص لفئة من المصاريف، كالغذاء والوقود وسواهما.

فجوديا غرينر (25 عاماً)، التي يتابع حسابها في المنصّة 200 ألف مستخدم، بدأت باعتماد هذا الأسلوب المعروف بـ«كاش ستافينغ» قبل سنتين، عندما كانت طالبة في جامعة أولد دومينيون في فيرجينيا.

وتقول: «كنت أرغب في استخدام المبالغ الخاصة بي لدفع كلفة دراستي وعدم الاستدانة»، مضيفة: «لكن لم تكن لدي أدنى فكرة عما ينبغي فعله، لأنني لم أكن أعرف المبلغ الذي كنت أملكه».

وتتابع: «كنت أستخدم بطاقتي المصرفية لإجراء مشترياتي ودفع مستحقاتي، واتمنى ألا تُرفَض».

وقررت جاسمن تايلور (31 عاماً) بدورها اعتماد هذا الأسلوب في فبراير 2021، وبات يتابع حسابها في «تيك توك» 620 ألف مستخدم.

وتقول المرأة المتحدرة من تكساس: «حزت شهادة لكنني كنت أفتقد لأي آفاق وظيفية، وكان وضعي المالي سيئاً»، مضيفة: «كنت أقوم بعمليات شراء عشوائية كثيرة».

ويتمثل هذا الأسلوب الرائج بدفع كل المستحقات نقداً، بعد سحب الراتب من المصرف وتقسيمه داخل مظاريف يُحدد على كل منها نوع الإنفاق (الإيجار والتسوق، وغيرهما)، في خطوة ترمي إلى التوفير.

وتخطى عدد مشاهدات مقاطع الفيديو المُرفقة عبر «تيك توك» 930 مليون مشاهدة.

أسلوب قديم ونتائج جيدة

وهذا الأسلوب غير الجديد يُشبه كثيراً ذلك الذي شاع قبل 20 عاماً بفضل الخبير الاقتصادي الأميركي، دايف رامسي، عندما لم تكن الهواتف الذكية والمدفوعات الالكترونية موجودة.

ومع أنّ هذه الطريقة قديمة وغير عملية لأنّ بعض المؤسسات والشركات ترفض الدفع نقداً، إلا انها أتاحت لجوديا غرينر توفير 7500 دولار، استخدمتها لدفع مستحقات دراستها.

وتقول: «استخدام البطاقة المصرفية أشعرني بأنني لا أملك الأموال»، مضيفة: «إنفاق الأموال النقدية جعلني ألاحظ المبالغ التي أدفعها، ما دفعني للحد من مشترياتي». وتابعت: «إنّ الإفراط في الاستهلاك والإنفاق مشكلة يعانيها أبناء جيلي».

أما جاسمن تايلور التي تدفع 96% من نفاقتها نقداً، على قولها، فتخلصت من دين بقيمة 32 ألف دولار، 8000 منها مرتبطة ببطاقات ائتمان، فيما تشكل 5000 منها ديوناً متعلقة بتكاليف صحية.

وتُعرف الولايات المتحدة بمؤسساتها الإقراضية التي تشجّع الأسر على الاستدانة بصورة مستمرة.

شعور بالطمأنينة

وتعتبر بريا مالاني، وهي مؤسِسة شركة «ستاش ويلث»، التي توافر استشارات مالية للمهنيين الشباب، أنّ للازمة الاقتصادية دوراً في نجاح أسلوب المظاريف الشائع.

وتضيف: «مع انتشار العناوين الإخبارية المقلقة كانهيار العملات الرقمية وتراجع الأسواق والركود الوشيك وغير ذلك، من المنطقي أن يرغب السكان في التحكم بصورة أكبر بأوضاعهم المالية»، لافتة إلى أنّ الإمساك بالأوراق النقدية يُشعر صاحبها بالطمأنينة.

ويقول الأستاذ في إدارة الثروات لدى الجامعة الأميركية، جايسن هويل إنّ عام 2023 هو أسوأ فترة للاحتفاظ بالأموال نقداً داخل المنازل، لأنّ هذه الخطوة لا تحمل أي فائدة للفرد، إضافة إلى انخفاض قيمة الأموال.

• تُعرف الولايات المتحدة بمؤسساتها الإقراضية التي تشجّع الأسر على الاستدانة بصورة مستمرة.